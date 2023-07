Dat belooft een lange dag te worden: Fabio Jakobsen moet al vroeg lossen en zal moeten vechten tegen tijdslimiet

De eerste bergetappe van de Tour belooft een enorm lange dag te worden voor de gehavende Fabio Jakobsen. De sprinter van Soudal Quick-Step ondervindt nog last van zijn valpartij van gisteren en moest vandaag al vroeg in de rit lossen.

Gisteren kwam Jakobsen op minder dan 2 kilometer van de finish ten val. Tegen een snelheid van 63 km/u ging hij tegen de grond. Het was een stevige smak. Dat bewees ook de bovenbuis van zijn fiets, die in twee was gebroken.

Voor de start van de rit gaf Jakobsen vandaag al aan dat hij niet de beste nacht achter de rug had. “Ik heb best wat huid verloren”, vertelde hij over de gevolgen van zijn val. “Mijn hele rechterkant ligt open. Ik ben ook goed gekneusd. Uiteraard ook niet super geslapen. Het zal niet makkelijk worden vandaag.”

En dat bleek al snel, want na zo’n tien kilometer moest Jakobsen al lossen. Op het eerste beste knikje van de dag moest Jakobsen eraf. De Nederlandse spurtbom kreeg meteen het gezelschap van zijn loods Michael Morkov. Het was met behulp van de Deen dat hij al snel terug aansluiting vond bij het peloton.

Maar op een nieuwe helling moest Jakobsen er even later opnieuw af. Definitief deze keer. Al snel keek hij keek hij tegen een achterstand van een paar minuten aan. En de gecategoriseerde beklimmingen moesten dan nog komen. Het zal vechten worden tegen de tijdslimiet voor de Nederlander.

