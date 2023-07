Move over, Jude Bellingham en Jack Grealish. Declan Rice (24) wordt de duurste Engelse en Premier League-voetballer aller tijden. Arsenal legt immers 122 miljoen euro op tafel. Een gigantisch bedrag voor een defensieve middenvelder van een subtopper, al weten ze bij AA Gent waartoe hij in staat is. Portret van de man en analyse van de transfer.