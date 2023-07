Eén van jongste kasteelheren van Vlaanderen beschuldigt compagnon: “J.V.C. gaf toe dat hij handtekening vervalste”

Borgloon

Ze kochten het Kasteel van Gors in Borgloon en zouden samen de jongste kasteelheren van Vlaanderen worden, maar nu beschuldigt Hann Suffeleers zijn vriend J. V. C. van bedrog. “Hij heeft aan mij toegegeven dat hij de handtekening heeft vervalst.” Het parket van Limburg was eerder al een onderzoek gestart, na een klacht van strafpleiter Luk Delbrouck wegens schriftvervalsing.