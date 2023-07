De tien beste boekentips voor de zomervakantie: van een spannende thriller tot een sensuele roman

Wij verzamelden tien boekentips voor op het strand, in je tuinstoel of hangmat. — © Shutterstock

Eindelijk tijd om te lezen deze zomer? Wij verzamelden tien boekentips voor op het strand, in je tuinstoel of hangmat: van een spannende thriller tot een sensuele roman. Veel leesplezier!

1. Het zoutpad

Raynor Winn

Raynor Winn en haar zieke man Moth raken in enkele dagen hun huis en hun spaargeld kwijt. Ze nemen een drastische beslissing en besluiten om het zoutpad te volgen, een wandelroute aan de zuidkust van Engeland. Ze worden onderweg op de proef gesteld, maar ondanks alle tegenslag verandert hun tocht in een bijzondere ontdekkingsreis. Een verhaal over omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur en de zin van het leven. Knap geschreven, absolute aanrader.

Uitgeverij Balans, 318 blz., 12,50 euro

2. Zuiver

Anja Feliers

Het elfde deel al van succesauteur Anja Feliers in de thrillerreeks rond psychologe Kathleen Verlinden en medium Caro Westerhof. Zuiver gaat over een op het eerste gezicht gelukkig koppel in Oud-Rekem, Chloë en Lex. Op een avond loopt een ruzie tussen beiden uit de hand en vlucht Chloë vernederd weg. De dag nadien ontdekt ze dat Lex niet is thuisgekomen. Ze vermoedt dat hij de nacht doorbracht met zijn minnares, maar dan wordt in het dorp een lichaam gevonden … Zomerse pageturner voor de liefhebbers van het genre.

Uitgeverij Pelckmans, 336 blz., 22 euro

3. De wand

Marlen Haushofer

Verhaal over een vrouw die een weekend gaat logeren bij haar nicht in een jachthuis in de Oostenrijkse bergen. Na de eerste nacht beseft ze dat ze alleen is. Haar enige gezellen zijn een hond, een kat en een koe. Ze moet zichzelf zien te redden, zelf voor haar eten zorgen. Ze jaagt en gaat in het bos op zoek naar eetbare planten. Om niet gek te worden van eenzaamheid en haar eigen gedachten, begint ze te schrijven. Glashelder brengt ze verslag uit van haar gevecht met de natuurelementen en zichzelf. Wie kon genieten van De acht bergen van Paolo Cognetti, zal ook dit boek kunnen smaken.

Uitgeverij Orlando, 256 blz., 24,99 euro

4. De haas met ogen van barnsteen

Edmund de Waal

De auteur is een afstammeling van de steenrijke joodse familie Ephrussi en volgt in dit aangrijpende boek de weg van een collectie netsukes, kostbare Japanse figuurtjes van hout of hout. Ze werden gekocht door Charles Ephrussi, een schatrijke graanhandelaar en kunstliefhebber. Als veertig jaar later de nazi’s Wenen bezetten en de familie Ephrussi wordt afgevoerd, is ook het lot van de verzameling onzeker. Dankzij een onverwachte wending en de moed van één vrouw vinden de beeldjes hun weg terug naar de familie. Edmund de Waal beschrijft op intrigerende wijze het illustere verhaal van zijn familie en hun bijzondere bezit.

Uitgeverij De Bezige Bij, 336 blz., 22,99 euro

5. Lowie

Stefan Boonen

In Lowie vertelt Stefan Boonen het verhaal van een meisje dat bij een ouder koppel in een grote villa in dienst is, iets tussen een slaafje en een huishoudhulp. Ze is dat al een tijdje beu. Op een dag geeft de vrouw de vingerknip te veel en loopt Lowie impulsief weg. Ze ontdekt snel dat weglopen één ding is, maar jezelf heruitvinden een ander. Een van de beste boeken van veelschrijver Boonen. Vanwege de taalrijkdom vereist het enige taalgevoeligheid en misschien ook een ruggensteuntje van de ouders. Voor kinderen vanaf tien jaar.

Uitgeverij Pelckmans, 319 blz., 19,50 euro

6. Fayne

Ann-Marie MacDonald

Verhaal over Charlotte Bell, een meisje dat op het einde van de negentiende eeuw afgeschermd opgroeit op een afgelegen landgoed in Schotland. Ze is zo leergierig, dat haar vader een privéleraar in dienst neemt. Daarmee begint voor haar een reis naar de krochten van de familiegeschiedenis en naar het hart van haar identiteit. Een roman in een rijke victoriaanse wereld en met een grote liefde voor de natuur. Wie van Dickensiaanse plotwendingen houdt, komt zeker aan zijn trekken.

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, 768 blz., 29,99 euro

7. Phoenix

Bert Wagendorp

Phoenix is het eerste deel van de trilogie De memoires van Abel Sikkink. Protagonist Abel Sikkink ontvlucht in 1847 met zijn familie de armoede van de Achterhoek en trekt naar Sheboygan in de Amerikaanse staat Wisconsin. Onderweg verliest hij bij een scheepsramp zijn hele familie. Hij groeit op in een ander Nederlands gezin en wordt een bekende journalist. Meeslepend en historisch onderbouwd verhaal met onder meer de achtergrond en het verloop van de Amerikaanse burgeroorlog en de indianenkwestie. Topper.

Uitgeverij Pluim, 400 blz., 20 euro

8. Victoriestad

Salman Rushdie

Het epische verhaal van een vrouw die een mythisch rijk tot leven ademt, om er vervolgens in de loop der eeuwen door vernietigd te worden. In het veertiende-eeuwse Zuid-India heeft de negenjarige Pampa Kampana een goddelijke ontmoeting die de geschiedenis zal veranderen. Na de dood van haar moeder wordt het meisje een medium voor een godin, die door haar mond begint te spreken. De godin verleent haar bovenmenselijke krachten en vertelt haar dat ze een rol zal spelen in de opkomst van Bisnaga, letterlijk de Victoriestad. Sprookje voor volwassenen van een briljante auteur.

Uitgeverij Pluim, 352 blz., 26,99 euro

9. Vlijmscherpe tranen

S.A. Cosby

Vijftien jaar geleden verliet Ike Randolph de gevangenis. Sindsdien kwam hij niet meer in aanraking met de politie, maar als twee agenten voor zijn deur staan, weet hij dat hij als zwarte man op zijn hoede moet zijn. Hij krijgt het bericht dat zijn zoon Isiah en diens blanke echtgenoot Derek vermoord werden. Hij en Dereks vader slaan de handen in elkaar om wraak te nemen op de moordenaar van hun zonen. Leest als een actiefilm. Niet alleen een geweldige thriller, maar ook een boek vol maatschappelijke thema’s, zoals gender en racisme.

Uitgeverij The House of Books, 336 blz., 23,99 euro

10. Rood fruit

Ann Cuyvers en Elien Geboers

Met deze zomerse roman maken Ann Cuyvers en Elien Geboers een droom waar: de lezer op sleepbouw nemen in een wereld vol erotische verbeelding en sensualiteit. In Rood fruit staan drie vrouwen centraal. Aster zweert alle mannen af, maar loopt een knappe wijnboer tegen het lijf. Mercedes ruilt haar zonnige leven in Spanje voor een trip naar een Antwerps wijnevenement. Alex ontdekt dat haar geweldige bedpartner met zijn hoofd bij iets of iemand anders zit. Alle drie staan ze aan de vooravond van een stomende vierdaagse. Leesvoer voor (bijvoorbeeld) aan het zwembad.

Uitgeverij Pelckmans, 288 blz., 22 euro