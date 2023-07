Deze vrouw beging de ‘doodzonde’ op het huwelijk van haar vriendin: “Ik zou haar weggestuurd hebben”

Te laat komen, een onverwachte extra gast meebrengen of foto’s delen voor de bruid het doet: sommige dingen zijn not done als je bent uitgenodigd een huwelijksfeest. Maar opdagen in een witte, lange jurk wordt door velen nog steeds als de ergste zonde beschouwd. Die ‘doodzonde’ beging Lana op een Amerikaans huwelijksfeest, waardoor ze nu heel wat kritiek krijgt op Tiktok, waar beelden van haar gedeeld werden. “Ze deed dat honderd procent zeker met opzet”, klinkt het in de reacties op video’s van Lana die op het socialemediaplatform verschenen. “Ik zou haar weggestuurd hebben.”