Ryanair: “Dreigende staking ook slechte zaak voor investeringen in België”

De dreigende staking van de Belgische piloten bij Ryanair op 15 en 16 juli, is ook een slechte zaak voor de investeringen in België. Dat zegt althans de Ierse budgetvlieger zelf, daags nadat de vakbonden CNE en ACV Puls en pilotenvereniging Beca met een ultimatum op de proppen waren gekomen. Ryanair voegt eraan toe dat het bedrijf openstaat voor constructieve onderhandelingen.

Voor de bonden en Beca moet Ryanair tegen vrijdag een ernstig voorstel doen dat tegemoetkomt aan een resem grieven. Zoniet, zullen ze overgaan tot staking in het derde weekend van vakantiemaand juli.

In een kort statement wijst Ryanair er woensdag op dat het bedrijf “veelomvattende” collectieve overeenkomsten heeft die betrekking hebben op alle piloten van het bedrijf in Europa. En de luchtvaartmaatschappij kon in heel Europa collectieve overeenkomsten vernieuwen met alle pilotenverenigingen, klinkt het.

“Dreigementen met stakingen zijn niet alleen slecht voor de piloten, die loon verliezen, maar ook voor klanten en finaal investeringen in België”, vervolgt het bedrijf van CEO Michael O’Leary. “Ryanair is beschikbaar om met de Belgische pilotenvakbonden constructieve onderhandelingen aan te gaan om een akkoord te bereiken. Dat hebben we met succes gedaan in alle andere landen waar Ryanair actief is.”

Ryanair zou luidens de bonden aan zijn piloten in België hebben aangekondigd dat het een collectieve arbeidsovereenkomst over de werk- en rusttijden wil opzeggen. Volgens de pilotenvertegenwoordigers is dat strijdig met de wet. Voorts is er onder meer discussie over de lonen, omdat een loonsverlaging waarmee ingestemd was begin de coronacrisis, volgens hen nog altijd van kracht is. Er is een bemiddeling geweest, maar Ryanair zou de aanbevelingen van de bemiddelingscommissie niet toepassen, klonk het.