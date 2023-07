Viraal Tiktok-filmpje toont hoe je je teennagels écht moet knippen, maar wat denkt de podoloog daarvan?

Je teennagels knippen, hoe moeilijk kan het zijn? En hoeveel verschillende manieren bestaan er om dat wekelijkse klusje uit te voeren? Wel, als we Paul Macaulay mogen geloven gaat het toch regelmatig fout. De podoloog postte daarom een ‘how to’ op Tiktok die intussen viraal is gegaan.

Eerlijk is eerlijk, tenzij je een voetenfetisj hebt, is de Tiktok-video niet bepaald smakelijk om naar te kijken. Instructief is het daarentegen wel, want Macaulay legt duidelijk uit hoe je je teennagels moet knippen. Samengevat: recht. En met gevijlde hoeken.

Allemaal goed en wel, zo’n Tiktok-filmpje, maar klopt het ook? Wij vroegen het aan podoloog Jorden Stroobants.

“Zijn advies is inderdaad correct. Je teennagels recht afknippen vermijdt ingegroeide teennagels en door ze nadien nog lichtjes bij te vijlen, wordt het risico al helemaal beperkt. Dat vijlen doe je best wel in één richting om je nagels niet te beschadigen. Nog een tip: let erop dat je schoenen vooraan breed genoeg zijn, want hoe meer je tenen bijeen geduwd worden, hoe sneller je een ingegroeide teennagel krijgt.”

Heb je ondanks alle goede raad toch een ingegroeide nagel, ga daar dan niet zelf mee aan de slag, maar breng een bezoekje aan een podoloog of pedicurespecialist.