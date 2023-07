AAN DE START. Gehavende Jakobsen veroordeelt Van der Poel niet na ‘duw’, Van Aert is strenger: “Goed dat gedrag van renners bestraft wordt”

Volg de vijfde etappe hier LIVE!

Van Aert: “Blij dat ik ben recht gebleven”

Wout van Aert kwam gisteren niet aan sprinten toe en werd pas negende. Vandaag stond hij de pers te woord. “Ik liet me wat wegdrummen“, deed hij het relaas van de laatste kilometers. “Heel jammer, want de ploeg zat heel goed gepositioneerd vooraan. Had ik er kunnen bijzitten, kon het een mooie kans zijn. Nu zat ik wat te ver en dan moet je geluk hebben om nog naar voor te kunnen komen. Het zat niet helemaal mee.”

Ook Van Aert deed zijn zegje over de hectische passage op het circuit. “Omdat ik redelijk naar achter zat, heb ik best veel zien gebeuren. Ikzelf hou niet echt van duwen en trekken. Dat zijn risico’s die ik liever vermijd. Ik ben blij dat ik ben recht gebleven.”

“Er moet nagedacht worden over hoe we het veiliger kunnen maken. Maar ik vind het zeker goed dat gedrag van renners bestraft wordt als dat nodig is”, verwees Van Aert naar het manoeuvre van Mathieu van der Poel.

Over de rit van vandaag dan nog. “Het is misschien niet de etappe die Jonas het beste ligt, maar we verwachten wel dat UAE zijn zinnen zet op de bonificatieseconden en de vlakke sprint.”

Jakobsen: “Niet super geslapen”

“Ik heb best wat huid verloren”, heeft Fabio Jakobsen het over de gevolgen van zijn val van gisteren. “Mijn hele rechterkant ligt open. Ik ben ook goed gekneusd. Uiteraard ook niet super geslapen. Het zal niet makkelijk worden vandaag.”

“Of ik naar Van der Poel wijs over de manier van spurten? Niet per se. Mathieu schoof op en Jasper volgde hem. Het is moeilijk te zien. We zouden de beelden van boven eens moeten bekijken. Het is alsof ik over het achterwiel van een renner van Wanty ga. Maar het is aan jullie om nog eens goed naar die fase te kijken.”

Girmay: “Ik neem Mathieu niets kwalijk”

Ook Biniam Girmay kwam nog eens terug op de vele valpartijen van gisteren. “Ik miste een paar plaatsen en maakte een fout bij het positioneren”, legde de Eritreeër de schuld vooral bij zichzelf. “Maar ik ben blij dat ik hier vandaag nog ben. Mijn doel is nog steeds om een etappe te winnen. Daar zijn nog steeds een paar mogelijkheden voor. Ik kan alleen maar mijn best doen.”

Girmay had het ook over de vermeende duw van Mathieu van der Poel. “Het stelde niet veel voor. Hij had me al gevraagd om hem wat ruimte te geven. Die dingen gebeuren in de spurt. Ik neem Mathieu niets kwalijk.