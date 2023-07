Hoe gigantisch spoorwegnet op vierde verdieping van Truiense abdij belandde

De passie begon in Borgworm waar Jozef Vroninks uit Groot-Gelmen (Sint-Truiden) 50 jaar geleden internaatbeheerder was in het College Saint-Louis. Hij was lid van een groepje vrienden dat onder de naam Les troubadours du rail zes jaar aan hun eerste spoorwegnet bouwde. Na 25 jaar keerde de Truienaar terug naar zijn geboortestad om er internaatbeheerder van het Kleinseminarie, het latere abdij-internaat, te worden.

Jozef bracht ook zijn passie mee en al snel kreeg de priester één van de bovenverdiepingen van de abdij als hobbyruimte toegewezen om er zijn grote collectie miniatuurtreintjes te laten rijden. “Het was als een virus dat wij niet kwijtraakten en dat steeds meer mensen ïnfecteerde”, lacht Vroninks. “Vandaag is een ruimte van 5 op 8 meter omgebouwd tot een groot miniatuur spoorwegnetwerk met 14 banen - goed voor 120 meter aan sporen - waar een 25-tal Märklin treinstellen door bossen, dorpjes, heuvels en tal van attracties rollen”, zegt Vroninks.

Alle elementen op het plateau zien er indrukwekkend levensecht uit, maar de priester is vooral gefascineerd door de mechaniek die het geheel tot leven brengt. Alles wordt aangestuurd door een systeem dat de vriendenkring zelf uitvond en ontwikkelde en dat nog steeds perfect werkt. “Begin jaren zeventig was er van computers nog geen sprake, dus moesten we zelf iets verzinnen.. Het grote voordeel is dat als er iets aan scheelt, we het zelf kunnen repareren. Ik ben nog geregeld terug te vinden in de treinenkamer. Ik doe voornamelijk nog het onderhoud, zodat alles functioneel blijft. Daar heb ik de handen meer dan vol mee. Druk is er niet want wat vandaag niet gedaan is, kan morgen ook nog. Ik ben geen twintiger meer hé”, lacht Jozef. (jcr)

- Bezoekers zijn welkom na afspraak: 0472/53.81.71