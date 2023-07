Afro Latino vindt opnieuw plaats in het Thor Park in Genk. — © Tom Palmaers

Er staan heel wat festivals op het programma dit weekend: van Afro Latino in Genk over Release Festival in Borgloon tot het Lachfestvial in Houthalen-Helchteren. Doe je het graag wat rustiger aan? Ontdek dan de verschillende bieren op Jazz Bilzen Bierfestival of het aanbod van lokale boeren en producenten op Oogst in Genk.