Hoe was je je dekbed op de juiste manier?

Kan mijn dekbed in de was?

De vulling van een dekbed kan uit verschillende materialen bestaan: wol, zijde, synthetisch, katoen of dons. Kijk goed op de wasvoorschriften, want elk materiaal heeft z’n eigen gebruiksaanwijzing. Een synthetisch of katoenen dekbed kan in ieder geval zonder problemen op hogere temperaturen gewassen worden. Bij wol moet je erg voorzichtig zijn en is het vaak verstandiger om een stomerij het klusje te laten klaren. Zijde is antibacterieel en hoeft dus niet gereinigd te worden. Een donzen dekbed was je dan weer best op een programma voor fijne stoffen. Gebruik speciaal wasmiddel maar vooral geen wasverzachter, en schud de dons goed op tijdens het drogen.

Check ook even of je wasmachine groot genoeg is. Als de trommel te vol zit, zal je dekbed niet goed schoon gespoeld worden. Een andere optie is je dekbed naar een wasserette te brengen waar ze wel grote machines hebben, of een sopje te maken in bad en het dekbed goed na te spoelen.

Hoe droog ik mijn dekbed?

Laat het dekbed grondig drogen voor je het weer op bed legt. Daarom begin je best ’s ochtends aan dit klusje, zodat alles klaar is tegen dat je weer gaat slapen. De meeste dekbedden die in de was kunnen, mogen ook in de droger. Selecteer wel een lang programma op een lage temperatuur. Je kan het dekbed ook buiten aan de lucht laten drogen, kies dan een zonnige dag met wat wind om je dekbed te wassen.

Hoe vaak moet ik mijn dekbed wassen?

Je dekbedovertrek was je best een keer per week, maar voor je dekbed zelf volstaat 1 à 2 keer per jaar. Heb je een winter- en zomerdons, dan kan je deze telkens wassen voor je ze opbergt. Zo start je elk seizoen met een fris dekbed! Lucht het dekbed tussendoor regelmatig, door het even buiten op te hangen wanneer je het bed verschoont.