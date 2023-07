Dertiger zonder rijbewijs krijgt proces-verbaal met maar liefst 26 inbreuken na wilde achtervolging

Overdreven snelheid, het negeren van een stopteken, het in gevaar brengen van andere weggebruikers. Een bestuurder wiens rijbewijs al was ingetrokken, heeft een proces-verbaal gekregen met maar liefst 26 inbreuken.

Een ANPR-camera gaf een hit voor een voertuig waarvan de chauffeur een verval van rijbewijs met herstelexamens opgelegd kreeg. Dat wil zeggen dat hij niet mocht rijden tot de termijn van verval verstreken was en hij bovendien de opgelegde proeven had afgelegd. Maar daar trok de dertiger zich blijkbaar weinig van aan.

Even later kruiste een patrouille van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) het betrokken voertuig. “Nog voor de collega’s de wagen konden intercepteren, reed de bestuurder de A12 richting Brussel op. Achternagezeten door een politievoertuig met zwaailicht en sirene. Onze ploeg ging op een bepaald moment naast het voertuig rijden en gaf de bestuurder teken te volgen”, zegt commissaris Vogelaere van de politiezone KLM.

Voetganger

Een eerste keer negeerde hij dat, een tweede keer leek hij wel te volgen. Maar toen zij hem op de Ring aan de afrit Wemmel van de snelweg wilden halen, versnelde hij plots en reed aan zeer hoge snelheid verder. Daarbij zwalpte hij tussen het andere verkeer en bracht andere weggebruikers in gevaar.

Het voertuig nam de afrit Jette en vervolgde zijn weg aan hoge snelheid richting Brussel. Een voetganger die de straat overstak, werd net niet aangereden.

De bestuurder reed zich even later klem in een file aan een rood verkeerslicht, maar besliste om via het voetpad voorbij te steken en vertoonde volgens de politie crimineel rijgedrag.

Te voet gevlucht

Enkele straten verder miste hij de bocht en reed een geparkeerde wagen aan. “De bestuurder sprong uit zijn wagen en vluchtte te voet.”

De man is nog altijd niet gevat, maar is gekend bij de politiediensten en zal dus niet ontsnappen aan een gepaste straf. De politie stelde maar liefst 26 inbreuken vast.

Het voertuig van de dertiger werd getakeld op bevel van het parket. De man zal zich later wellicht voor de politierechter moeten verantwoorden.