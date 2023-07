’t Koowt, een restant van de groeve Winters uit de jaren ‘90. Er is nu geen verdere zandwinning meer mogelijk in Kaulille.

BOCHOLT

De Raad van State vernietigt het uitvoeringsplan voor de grootschalige zandwinning in Kaulille. Volgens de Raad is het plan van de gemeente Bocholt onwettig omdat er te weinig rekening is gehouden met milieucriteria. Onder meer het leefgebied van de zwarte specht zou vernietigd worden.