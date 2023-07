BEKIJK: Spits van Inter Miami geeft Messi het voorbeeld en scoort fenomenaal doelpunt in slotminuut

Er wordt verwacht dat Lionel Messi op 21 juli zijn debuut maakt voor zijn nieuwe club Inter Miami. In afwachting daarvan kan hij in de leer bij zijn toekomstige teamgenoot Josef Martinez. De Venezolaan liet zich afgelopen nacht opmerken met een pareltje.

Inter Miami dreigde opnieuw puntenverlies te lijden- de club staat met 17 punten uit twintig matchen troosteloos laatste in zijn conference-, maar dat was buiten oud -MVP Josef Martinez gerekend. In minuut 90 slaagde sleepte de spits met een acrobatische omhaal een punt uit de brand. De beelden ziet u hier: