Boom breekt af en doorboort dak in Schoten: “Tak als scherpe spies tot net boven hoofdkussen”

In de Koekoekdreef in Schoten is woensdagochtend een halve boom afgebroken en neergekomen op het dak van een woning. Die doorboorde het dak en kwam terecht in de slaapkamer, waar op dat moment niemand aanwezig was. “We lagen nog te slapen toen we rond half acht de boom plots door onze dakconstructie hoorden gaan”, zegt Renie Danneels.

Het was geen alledaagse ochtend voor Renie Danneels en zijn echtgenote. Een zware tak van een oude linde in de voortuin van hun woning in de Koekoekdreef in Schoten brak af en viel op het dak van hun woning. “De scherpe pieken van de afgebroken taken hingen tot net boven het hoofdkussen van het, gelukkig, lege bed”, vertelt Renie.

De bewoner Renie Deneels moet nog bekomen van wat zich woensdagochtend heeft afgespeeld. — © rr

Als een scherpe spies hing een tak net boven het hoofdkussen. — © rr

De doodlopende Koekoekdreef bij de Ransuildreef in Schotenhof is één van de rustigste straten van Schoten. Maar woensdagochtend raasde de brandweer er met loeiende sirenes door om de schade te herstellen die de rukwinden van de zomerstorm hadden aangericht.

“We lagen nog te slapen toen werond half acht de boom plots door onze dakconstructie hoorden gaan. Het is de kamer waar onze dochter slaapt wanneer ze nog eens thuis is. Maar dit keer was het bed gelukkig onbeslapen. Zij is ontsnapt. Die pieken zagen er echt moordend uit. Zo scherp”, zegt Danneels. De pieken, net als de rest van de tak is intussen verwijderd door de brandweer.

Verder raakte een auto die op de oprit geparkeerd stond beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om de boom weg te halen.

“Ook onze verzekeringsmakelaar was gelukkig snel ter plaatse. We wonen hier nu tien jaar. In onze straat met grote tuinen, zijn in die tijd al geregeld bomen omgewaaid, maar nooit eerder bij ons. Gelukkig is het goed afgelopen”, besluit Renie.

