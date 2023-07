Nederland is in de greep van storm Poly: in het noorden van het land geldt code rood, scholen blijven gesloten, en autobestuurders wordt gevraagd om niet op de weg te gaan. Op de luchthaven van Schiphol zijn al honderden vluchten afgelast, het treinverkeer in het noorden is volledig stilgelegd. Volg alle ontwikkelingen hier live!