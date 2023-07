VOORBESCHOUWING GP GROOT-BRITTANNIË 2023. Schrijft Lewis Hamilton geschiedenis, of wordt het historische zege voor Red Bull?

Het Europese gedeelte van het Formule 1-seizoen is in volle gang. Hoog tijd dus voor één van de absolute hoogtepunten van het jaar: de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Tienduizenden dolenthousiaste (vooral Britse) racefans zullen dit weekend weer verzamelen op het historische circuit van Silverstone. Vaker dan niet is het een race om duimen en vingers van af te likken: wordt het dit weekend weer zo’n feest?

Over de locatie

De Formule 1 komt dit weekend thuis. De Grote Prijs van Groot-Brittannië was in 1950 de allereerste Formule 1-race ooit en is dus ook één van de weinige die er al sinds het prille begin bij is. En de Britten kunnen een goede Formule 1-race wel appreciëren: ieder jaar weer zijn ze massaal aanwezig in Silverstone. Al zal de laatste 15 jaar ook de immense populariteit van Lewis Hamilton daar zeker voor iets tussen zitten.

Voor veel teams is de Britse GP ook een halve thuisrace, want met uitzondering van Ferrari, Alfa Romeo en AlphaTauri heeft ieder team een hoofdkwartier of andere basis in de ruime omgeving van Silverstone. Niet voor niets heeft deze streek de bijnaam Motorsport Valley gekregen.

Het circuit zelf is razendsnel: het bestaat uit drie lange rechte stukken en heeft daarnaast vooral snelle bochten - denk maar aan de iconische bochtencombinatie van Maggotts, Becketts en Chapel. De belangrijkste inhaalpunten vinden we na de rechte stukken. Tussen bochten vijf en zes en bochten veertien en vijftien liggen twee DRS-zones. (Lees verder onder de foto)

Carlos Sainz won vorig jaar zijn eerste (en tot nu toe enige) Grote Prijs in Silverstone. — © EPA-EFE

De weersvoorspelling

Vorig jaar was de kwalificatie in Silverstone een spektakelstuk door het typische Britse zomerweer: af en toe eens een stevige bui. Ook dit weekend is het niet ondenkbaar dat er wat regen zal vallen. Vrijdag wordt momenteel uitstekend weer voorspeld, maar op zaterdag én zondag zou er kans zijn op verspreide buien.

Het Formule 1-programma (Belgische tijd) Vrijdag 7 juli 13.30 uur: eerste vrije training 17.00 uur: tweede vrije training Zaterdag 8 juli 12.30 uur: derde vrije training 16.00 uur: kwalificatie Zondag 9 juli 16.00 uur: race

Onze prognose

Onze Formule 1-watcher Gert Vermersch en verslaggever Sam Varewyck geven net zoals vorig jaar hun verwachte top drie voor elke race. Dit jaar krijgen ze tijdens hun pronostieken het gezelschap van één of twee stemmen uit de PlaySports-podcast The Paddock: ook Dennis Xhaët en/of racepiloot Sam Dejonghe zullen zich dit seizoen wagen aan een gokje.

Prognose Gert Vermersch 1) Lewis Hamilton (Mercedes) 2) Max Verstappen (Red Bull) 3) George Russell (Mercedes) Prognose Sam Varewyck 1) Lewis Hamilton (Mercedes) 2) Max Verstappen (Red Bull) 3) Carlos Sainz (Ferrari) Prognose The Paddock-stem Dennis Xhaët 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Fernando Alonso (Aston Martin) 3) George Russell (Mercedes)

(Lees verder onder de foto)

Max Verstappen gaat in Silverstone op zoek naar zijn achtste zege van dit seizoen. — © Getty Images

Zo liep het vorig jaar

Carlos Sainz beleefde twaalf maanden geleden in Silverstone het weekend waarvan hij zijn hele leven droomde. De Spanjaard scoorde op zaterdag zijn allereerste pole position, op zondag volgde ook zijn allereerste overwinning. Sergio Pérez en Lewis Hamilton mochten mee het podium op na een waar spektakelstuk. Max Verstappen reed het grootste deel van de race met een beschadigde wagen en kon maar ternauwernood zevende worden. De race werd in de openingsronde overigens geneutraliseerd na een angstaanjagende crash van Guanyu Zhou.

Leuk om weten

Lewis Hamilton kan dit weekend de allereerste rijder ooit worden die dezelfde Grote Prijs voor een negende keer wint. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg daar vorig seizoen al twee kansen voor, in deze race en in Hongarije: beide Grote Prijzen won hij al acht keer in zijn carrière. In deze twee races wilde het vorig jaar echter nét niet lukken voor Hamilton. Dit weekend dus derde keer, goede keer voor de meest succesvolle Formule 1-rijder aller tijden?

Als Hamilton zijn thuisrace wil winnen, zal in ieder geval alles in de goede plooi moeten vallen voor de Brit. Het is immers waarschijnlijker dat topfavoriet Red Bull dit weekend geschiedenis gaat schrijven. Als Max Verstappen of Sergio Pérez wint, is dat de elfde zege op rij voor het team. Dat zou een evenaring zijn van het illustere record van McLaren uit 1988. Hun rijders toen: Alain Prost en Ayrton Senna, samen goed voor zeven wereldtitels.