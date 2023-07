Zulte Waregem voert kapitaalverhoging van 16 miljoen euro door

Essevee heeft er een rampjaar opzitten. Er werd na het tijdperk Francky Dury, die eind 2021 afscheid nam van de club, vorige zomer een nieuwe weg ingeslagen met Mbaye Leye als hoofdcoach. Dat pakte echter niet goed uit: Essevee raakte niet uit de degradatiezone en Leye werd na acht maanden weer aan de kant geschoven. Zijn vervanger Frederik D’Hollander en assistent Davy de Fauw kregen nog vier matchen om de degradatie te voorkomen, zonder succes.

© BELGA

Zo snel mogelijk opnieuw promoveren is het doel. Iedereen binnen de club spreekt de ambitie uit: Essevee gaat vol voor de titel in de Challenger Pro League. Die ambities werden snel kracht bij gezet door de verrassende verlenging van ervaren pionnen Ruud Vormer en Jelle Vossen. En deze week werd de komst van Tom Caluwé van Club Brugge als sportief manager aangekondigd.

En daar blijft het niet bij. De aandeelhouders geven nog een (noodzakelijk) duwtje in de rug met een kapitaalverhoging van liefst 16 miljoen euro. Meerderheidsaandeelhouder Tony Beeuwsaert zorgt voor 12,8 miljoen euro, die hij via zijn bedrijven leent aan de club. De rest komt van minderheidsaandeelhouders Philippe Detaellenaere (2,4 miljoen euro) en Franck Tijtgat (800.000 euro). Zo kan de club financieel gezond blijven. De optie om met buitenlandse investeerders in zee te gaan lag even op tafel, maar lijkt definitief van de baan.

Tony Beeuwsaert, hoofdaandeelhouder van Zulte Waregem.

Winst op Club

Zulte Waregem is onder leiding van D’Hollander, die het vertrouwen behoudt, met hernieuwde moed aan de voorbereiding gestart. Afgelopen weekend won Essevee nog een oefenmatch met 0-1 van Club Brugge, dat weliswaar nog zonder internationals speelde. Momenteel genieten de spelers van een weekje vrijaf, ze kregen wel een pittig individueel schema mee. Vanaf volgende week begint dan het tweede deel van de voorbereiding. Op 13 augustus begint Zulte Waregem aan de competitie met een thuismatch tegen Francs Borains.