Alken

Op dinsdag 4 juli, Independence Day in de VS, organiseerde Ferm Alken een dansavond ter ere van rockster Tina Turner in het Sint-Jorisheem. De linedancers van Ferm-linedance4fun zetten hun beste beentje voor onder begeleiding van lesgeefster Martine Van Olst. "Iedereen ging volledig uit de bol, het werd een geweldig dansfeest", klinkt het.