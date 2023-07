PXL geeft opleidingsadvies op achterbank van BMW i7

Iedere PXL-opleiding was aanwezig en had een stand waar huidige studenten en lectoren advies gaven aan toekomstige studenten en hun ouders. Er was één opleiding die het op een andere en originele manier heeft aangepakt: Sales support gaf uitleg over haar opleiding op de achterbank van het vlaggenschip van BMW, de nieuwste en volledig elektrische BMWi7. Kersvers alumnus Michaël Proix maakte Kean Bernaerts wegwijs in de opleiding en gaf uitleg over zijn werkpleklerenervaring bij BMW A&M Hasselt.