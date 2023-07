Stokkemer reuzen houden een oogje in het zeil

Gemotiveerde marktkramers, dixiebandmuziek, een gevarieerd programma, veel volk en een streepje zon vormden op zondag 2 juli de gedroomde combinatie om de Stokkemer smokkelmarkt in de steigers te zetten.

Tijdens de maanden juli en augustus worden negen zondagmarkten georganiseerd, met de officiële opening als buitenbeentje. Voorafgegaan door de belleman, die met belgerinkel en luide stem de stoet aankondigde, doet deze denken aan de Middeleeuwen toen hij de enige en officiële band van het stadsbestuur met de bevolking was. Hoog boven de menigte hielden de Stokkemer reuzen Neer, Triene en Manus een oogje in het zeil, terwijl het muziekensemble de feestsfeer opjutte.De stoet van personaliteiten werd voorafgegaan door minister Lydia Peeters, gevolgd door lokale politici en de mensen van de Kunstkring en Promo. De toespraken voor het stadhuis deden denken aan een academische vergadering in openlucht. Vier sprekers behandelden vier thema’s die de belangrijkheid van de markt omschreven.