Feestweek als afsluiter van schooljaar in Wijer

In Wijer werd het schooljaar in schoonheid afgesloten met een heuse feestweek. Na het geslaagde schoolfeest organiseerde basisschool De Wijzer elke dag een leuke activiteit voor de kinderen.

Op maandag konden de kleuters zich uitleven tijdens een pretdag op school. De kinderen van de lageren school genoten dan weer van een sportdag. Dinsdag trokken enkele klassen op schoolreis. Voor de kinderen van de derde kleuterklas en het zesde leerjaar werd het een bijzondere dag. Zij mochten naar een heuse proclamatie om daar hun diploma’s in ontvangst te nemen. Op woensdag gingen de kinderen op speurtocht. Ze zochten munten met een metaaldetector. Die konden ze dan inruilen voor snoepjes. Ook lekkers op donderdag: hamburgers voor iedereen op school! Voormiddag werd er al gewandeld, namiddag werden de beentjes losgegooid met de ‘discomannen’. Zij toverden de speelplaats om in een dansvloer. Vrijdag was het dan echt de laatste schooldag. Met een erehaag werd er uitgeleide gedaan aan alle afgestudeerden van de derdekleuterklas en het zesde leerjaar. (len)

© RR