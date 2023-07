Toen walvis aanspoelde, zochten ze doodsoorzaak in zijn maag. Ze vonden een fortuin

De onderzoekers waren geïnteresseerd in de doodsoorzaak van het aangespoelde dier. Er werd gedacht aan een probleem in de spijsvertering, waardoor de darm van de walvis werd onderzocht. Daar vond Antonio Fernández Rodríguez, hoofd van het instituut voor dierenwelzijn van de universiteit, een harde substantie. “Ik haalde er een steen van 50 à 60 centimeter diameter groot uit, die 9,5 kilogram woog. Ik had ambergrijs in mijn handen.”

De ambergrijs werd gevonden in de maag van de walvis — © Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ambergrijs is een zeldzame substantie. Het ontstaat doordat walvissen op grote schaal inktvissen eten. Een groot deel van dat hapje kan niet verteerd worden en wordt normaal gezien overgegeven. Maar in één op honderd potvissen blijven restanten in de maag zitten, en klitten die overblijfselen doorheen de jaren aan elkaar tot ze ambergrijs vormen.

Soms wordt dat ambergrijs uitgescheiden, want het wordt geregeld drijvend gevonden op zee. Maar soms – zoals bij de walvis in Las Palmas – wordt zo’n klomp te groot, scheurt het een darm, en doodt het de walvis.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ambergrijs ruikt naar sandelhout, maar bevat ook ambreïne, een geurloze alcohol die de stabiliteit van geuren kan verlengen. Het is dan ook de heilige graal voor de parfumindustrie, en bijzonder duur – vandaar de bijnaam “drijvend goud”.

De klomp van Fernández was bijgevolg zo’n 500.000 euro waard. Zijn instituut zoekt nu een koper, de opbrengst zou gebruikt worden voor hulp aan de slachtoffers van de vulkaan die uitbarstte op Las Palmas in 2021.