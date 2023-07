STVV speelt woensdagavond (19u) al het vijfde oefenduel van deze voorbereiding. De Kanaries trekken naar Maasmechelen, waar Patro gastheer is. Blijven de Kanaries op bezoek bij de club uit 1B ook een vijfde keer ongeslagen of steken de troepen van Stijn Stijnen in hun tweede oefenpot daar een stokje voor? Volg het hier live.