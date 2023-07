Na jaren aanporren is het gelukt: Alex Agnew en Nathalie Meskens in ‘De slimste mens ter wereld’

Twee kleine overwinningen voor Erik Van Looy (61). Na jaren van aanporren is de regisseur annex presentator er eindelijk in geslaagd Alex Agnew (50) en Nathalie Meskens (41) te strikken voor ‘De slimste mens ter wereld’.

De comedian en actrice voegen zich bij eerder aangekondigde kandidaten als Annelien Coorevits, Jade Mintjens en Robin Pront. Meskens maakte in het verleden al een aantal keer haar opwachting als jurylid, maar nam nog nooit deel aan het eigenlijke spel. Voor Agnew wordt het de totale vuurdoop.

In zijn show Unfinished business bracht hij zelfs nog een sketch over het programma, en zijn weigering om eraan deel te nemen. De comedian kan immers “niét tegen zijn verlies.” Al heeft Van Looy hem nu toch weten te overtuigen. De nieuwe kandidaten werden met een filmpje aangekondigd op sociale media. Het nieuwste seizoen van De slimste mens ter wereld wordt in het najaar op televisie verwacht.