Aan interesse geen gebrek: Lotto-Dstny en Intermarché-Circus-Wanty hengelen naar de diensten van Oliver Naesen

Oliver Naesen kent zijn directe toekomst nog niet exact. De 32-jarige Oost-Vlaming is einde contract bij AG2R-Citroën, waarmee hij ondertussen onderhandelt over de komende jaren, maar hij wordt ook druk gesolliciteerd door andere Worldtourteams.

Zo lopen de besprekingen met Intermarché-Circus-Wanty al een tijdje. Ook Proteam Lotto-Dstny meldde zich ondertussen. Daar zijn ze op zoek naar degelijke versterking voor Arnaud De Lie. Ook nog andere, niet nader genoemde teams hengelen naar de diensten van Naesen, die in de Tour rondrijdt met klassementsrenner Ben O’Connor.

Anderzijds is de publicitair interessante Naesen na zeven jaar wel een meubelstuk geworden in het team van Vincent Lavenu die hem niet graag kwijt zou zijn. Ook al is zijn bloedvriend Greg Van Avermaet er volgend jaar als jonggepensioneerde niet meer bij.