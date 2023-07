Meer kandidaten en meer toegelaten studenten voor tandheelkunde, maar tandartsentekort gaat “nog jaren” aanslepen

1.512 kandidaten hebben zich ingeschreven voor de toelatingsproef voor tandheelkunde die vandaag in heel Vlaanderen plaats vindt. Dat zijn er bijna driehonderd meer dan vorig jaar. Volgend academiejaar mogen ook 38 studenten extra aan de opleiding beginnen: 218 in plaats van 180. Dat verhoogde quotum zal nodig zijn als we de komende jaren de uitstroom van tandartsen in Vlaanderen willen compenseren. De wachttijden lopen intussen stevig op, al is dat niet alleen te wijten aan het dalende aantal tandartsen.