Mathieu van der Poel vindt declassering wat streng: “Als er geen ruimte was, had ik het niet gedaan”

Een tweede zege voor Jasper Philipsen, een tweede indrukwekkende lead-out van Mathieu van der Poel. Al kreeg de lead-out van gisteren wel een staartje, want Van der Poel werd later op de avond gedeclasseerd. Al vindt MVDP zelf dat hij niet veel fout doet. “Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen.”

“Ik had het ergens wel verwacht, maar ik vond het ook wel meevallen”, sprak Mathieu van der Poel zich uit bij Vive le Vélo. “Ik heb na de meet met Bini (Girmay, red.) gepraat en die vond zelf dat het ook niet erg was. Als je de laatste drie kilometer gaat bekijken, zou je wel twintig man uit de koers kunnen halen. Maar ik zag een gaatje en dan moest ik er wel voor gaan. Anders hadden we niks gehad.”

“Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen”, vervolgt de Nederlander. “Als er geen ruimte was, had ik het ook niet gedaan. Ikzelf vind niet dat ik veel fout doe, maar anderen mogen daar een ander oordeel over hebben.”

Van der Poel sprak zich ook uit over het plaatselijke circuit waar er heel wat renners tegen de grond gingen. “De bochten waren heel moeilijk in te schatten. En het waren er veel. Maar in de Tour is het gewoon super hectisch. Zeker in een makkelijke etappe waar iedereen op het einde nog heel fris is.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Goede band met Philipsen

MVDP loodste Jasper Philipsen voor de tweede dag op rij naar de zege. Hij ontpopt zich in deze Tour tot gedroomde lead-out voor de Vlam van Ham. “Ik kom heel goed overeen met Jasper. Dan is dat net wat leuker om te doen. Ook om ’s avonds na te kaarten op de kamer (lacht). Als je hem perfect afzet, zal hij het acht van de tien keer afmaken. De kans is gewoon heel groot op succes met hem.”

Van der Poel vindt het ook helemaal niet erg om de sprint aan te trekken voor Philipsen. “Anders zijn sprintetappes ritten waarin ik het rustig aan zou doen en zonder risico’s binnen bollen. Maar het is wel leuk om in deze etappes ook een doel te hebben. En succesvol tot nu toe.”

“Of ik niet zelf zou kunnen winnen als ik nog 200 meter zou doorsprinten? Dat is nog niets heel anders natuurlijk. Maar uiteindelijk is het wel dezelfde inspanning alsof ik zelf zou meedoen om te winnen. Het doet toch altijd wel pijn.”