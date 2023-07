Zeker vijftien doden bij stortregens in China

Dinsdag waarschuwden de meteorologische diensten al voor mogelijke rampen als gevolg van zware regenval in een groot deel van het midden en het zuidwesten van het land, tegelijkertijd worden in het land ook recordtemperaturen gemeten. Dinsdag stortte in Chongqing, dat zo’n 31 miljoen inwoners telt, een spoorbrug gedeeltelijk in. In de naburige provincie Sichuan zijn deze week meer dan 460.000 mensen getroffen door stortregens.

President Xi Jinping heeft de autoriteiten op alle niveaus gevraagd om prioriteit te geven aan de veiligheid van mensen en gebouwen. De autoriteiten voorspellen deze week ook nog overstromingen en modderstromen.