Toby Alderweireld valt alweer in de prijzen: amaretto van Antwerp-verdediger ontvangt prestigieuze award

Het seizoen is amper begonnen of Toby Alderweireld (34) is al opnieuw in de prijzen gevallen. MM Antverpia, het drankmerk dat de Antwerp-verdediger uit de grond stampte met vriend en vennoot Thomas Tisson, ontving een prestigieuze award.

De International Wine & Spirit Competition, kortweg IWSC, wordt binnen de gastronomische wereld gezien als het officieuze WK voor wijnen en dranken. Amaretto 1905 pakte er deze week een bronzen medaille in de categorie likeuren. Gin 1501 en Pastis 1794, de twee andere dranken van MM Antverpia, werden bij de eerste deelname nog niet ingeschreven.

“Ik ben fier dat we amper een jaar na ons ontstaan al bekroond worden voor ons harde werk”, zegt Alderweireld in een eerste reactie. “Het mooie aan deze award is dat er uitzendingen komen vanuit meer dan negentig landen én dat er blind geproefd wordt. Het gaat puur om de kwaliteit van de drank ,want de jury kan de fles of de herkomst ervan niet zien.”

Alderweireld en Tisson. — © RR

Nochtans mag Amaretto 1905 ook gezien worden. De fles zit, net als Gin 1501 en Pastis 1794, vol verwijzingen naar Antwerpen en zijn Centraal Station. De naam van de amaretto verwijst zelfs naar het openingsjaar van de spoorwegkathedraal.