Bestuurder speedpedelec spreekt van wederzijdse agressie met 72-jarige fietser

De 48-jarige bestuurder van een speedpedelec die verdacht wordt van zware verkeersagressie tegen een 72-jarige fietser in Veldegem spreekt tegen dat hij alleen de man in de gracht zou hebben geduwd. Dat is wat de vrouw van het slachtoffer verklaarde. “Volgens G.M. gaat het om een wederzijdse schermutseling en belandden ze samen in de gracht”, zegt zijn advocaat Kris Vincke. “Hij vertrok daarna en schrok enorm toen hij hoorde dat die man er zo slecht aan toe was.”

De feiten gebeurden zondag kort voor de middag in de Kon. Astridstraat in Veldegem, net op de grens met Ruddervoorde. Een 72-jarige man uit Zwevezele genoot er met zijn vrouw van een fietstochtje en samen reden ze richting Veldegem.

Volgens de vrouw kwam vanuit de lange bocht in de tegenovergestelde richting een man op een speedpedelec aan hoge snelheid afgereden. Hij zou het koppel bijna de pas hebben afgesneden. De 72-jarige man zou daarbij misbaar hebben gemaakt richting de bestuurder van de speedpedelec. Die zou daarop hebben gereageerd hebben door de senior een fikse duw te geven waardoor die in de gracht belandde. (lees verder onder de foto)

De feiten gebeurden toen het koppel op de fiets de 48-jarige man op de speedpedelec kruisten. — © jhm

Nacht in cel

Daarop vertrok G.M. weer met zijn speedpedelec en liet de 72-jarige man in de gracht liggen. Zijn aangeslagen vrouw kon echter een deel van de SP-nummerplaat onthouden, waarop politie Het Houtsche met man en macht naar hem op zoek ging. Dat had resultaat, want zondag in de late middag kon hij reeds opgepakt worden.

De man moest een nachtje in de cel blijven en verscheen maandag voor de onderzoeksrechter. Die liet hem vrij onder voorwaarden. “Die nacht in de cel en zijn verschijnen voor de onderzoeksrechter heeft veel indruk gemaakt op G.M.”, zegt zijn advocaat Kris Vincke. “Je moet weten wat hij op dat moment nog niet eens wist dat de gevolgen voor die man zo ernstig waren.”

Samen in de gracht

Volgens de 48-jarige man uit Ruddervoorde ging het immers om wederzijdse agressie. “Toen hij dat koppel op zijn speedpedelec voorbij reed, maakte die 72-jarige man volgens mijn cliënt veel misbaar en riep ‘zot’ naar hem”, vervolgt meester Vincke. “Daarop is hij teruggekeerd om verhaal te halen. Toen hij bij de 72-jarige man stond, was het echter hij die als eerste begon te trekken aan de kleding van mijn cliënt. Daarop ontstond trek- en duwwerk van beide zijden.” (lees verder onder de foto)

“Dat hij alleen die 72-jarige man hard in de gracht duwde, klopt niet. Ze belandden samen in de gracht, waarop G.M. besloot dat het welletjes was geweest, uit de gracht kroop en vertrok. Hij had er helemaal geen idee van dat die man blijkbaar slecht gevallen was en levensgevaarlijk gewond was geraakt.”

Klok terugdraaien

De Ruddervoordenaar heeft naar eigen zeggen veel spijt van de feiten. “Achteraf bekeken was hij natuurlijk beter gewoon doorgereden en trok hij zich beter niets aan van die opmerking. Hij zou de klok willen kunnen terugdraaien. We hopen nu vooral dat het slachtoffer hier door komt, want dit heeft een serieuze impact op iedereen.”

Volgens de politie was de toestand van het slachtoffer gisteren nog ongewijzigd. G.M. werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mag hij geen contact zoeken met het slachtoffer en moet hij verder meewerken aan het onderzoek. De man is volgens zijn advocaat niet gekend voor geweldfeiten.