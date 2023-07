Code geel voor stormweer bij ons tot verlengd tot 13 uur - Code rood in Nederland, “ernstige beperkingen” op Schiphol

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut geeft woensdag code rood in een groot deel van Nederland vanwege zware windstoten. De weerwaarschuwing geldt voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. In Zuid-Holland, de Wadden, Groningen, Drenthe en Overijssel geld code oranje, voor de rest van het land is code geel van kracht.

Het KNMI verwacht in het begin van de ochtend met name zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur in verschillende gebieden. In de provincies waar code geel geldt, komen woensdagochtend en -middag zware windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. Het instituut meldt verder dat door de extreme weersomstandigheden schade en gevaar kan ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Schiphol

Op Schiphol is woensdag bijgevolg een flink deel van de dag maar zeer beperkt vliegverkeer mogelijk. Door het verwachte slechte weer zijn er tussen 9 en 15 uur “ernstige beperkingen voor luchtvaartmaatschappijen om te landen en te vertrekken”, meldt de luchthaven. Het gevolg is dat er annuleringen en vertragingen zijn, voor zowel aankomende als vertrekkende vluchten. Hoeveel vluchten worden getroffen, is nog onbekend. Aanvankelijk klonk dat het onmogelijk zou zijn om tussen 9 en 11 uur te landen, waarop KLM alvast 207 vluchten moest schrappen.

Schiphol raadt reizigers aan de actuele informatie in de gaten te houden via de Schiphol-app en schiphol.nl. Bij een annulering of vertraging van hun vlucht kunnen reizigers contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Spoor en weg

Ook op het spoor wordt rekening gehouden met overlast door de wind. Zo schroeven de Nederlandse Spoorwegen in de ochtend het aantal intercity’s tussen Alkmaar en Zaandam terug van vier naar twee per uur. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Mochten door de wind problemen ontstaan op het spoor, dan heeft ProRail extra incidentenbestrijders klaarstaan, en een speciale locomotief om stilgevallen treinen mee weg te slepen. “Zo hopen we mogelijke verstoringen als gevolg van het weer snel op te kunnen lossen”, aldus de spoorbeheerder.

De verkeersorganisatie ANWB spreekt dan weer over een “onstuimige woensdagochtendspits”. “Files kunnen hierdoor wat langer uitvallen”, klinkt het. Mogelijk worden ook praktische rijexamens met auto’s en motors uitgesteld.

Voorlopig geen maatregelen in Zaventem

Ook in ons land wordt woensdag veel wind en regen verwacht. Dinsdagnacht trekt namelijk een actieve depressiekern van het zuiden van de Noordzee naar Nederland, wat bij ons gepaard zal gaan met regen, felle buien met onweer en veel wind. In heel het land is er kans op rukwinden tot 70 kilometer per uur of zelfs meer tijdens het onweer. Het KMI kondigde in eerste instantie code geel af voor elke Belgische provincie tot 7 uur woensdagochtend, inmiddels werd dat al verlengd tot 13 uur.

Toch gelden op Brussels Airport voorlopig geen extra maatregelen zoals voor Schiphol. “Vanaf 35 tot 40 knopen worden er maatregelen genomen, zoals extra remblokken voor materiaalkarren en dergelijke. En als er rukwinden zijn boven een bepaalde snelheid, kan er geen afhandeling gebeuren en kunnen de passagiersbruggen tijdelijk niet gebruikt worden. Maar daar is momenteel nog geen sprake van”, aldus woordvoerder Ishane Chioua Lekhli. “De verwachting is wind tot maximaal 35 knopen. De wind staat ook in de goede richting, dus is er geen impact op het vliegverkeer zelf.”