Pasta vongole is een beroemd gerecht uit Midden- en Zuid-Italië dat wordt gemaakt met een flinke scheut olie, knoflook, peterselie, witte wijn en eventueel - de ‘rosso’-variant - ook tomaten en basilicum. Wij lieten chef-kok Claudia Guarraci venusschelpen proeven in zeven Limburgse restaurants en trokken daaruit culinaire lessen: “Kaas bij de vis? No grazie!” (lacht)