Test Aankoop vraagt onderzoek naar ‘graaiflatie’ in de supermarkt

Test Aankoop vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit een onderzoek te starten naar ‘graaiflatie’ in de supermarkten, waarbij hogere winstmarges de prijzen de hoogte injagen. De consumentenorganisatie ziet amper prijsdalingen, hoewel grondstofprijzen dalen.

Test Aankoop zegt maandelijks de prijzen van 3.000 producten uit zeven supermarkten te vergelijken met de prijzen van vorig jaar. In juni stelde de organisatie een inflatie vast van 17 procent. “Het is duidelijk dat de consument nog lang niet kan profiteren” van de dalende prijzen op de internationale markten, aldus Test Aankoop.

Zo zitten de graanprijzen sinds oktober vorig jaar in dalende lijn, maar zijn sindsdien maar tien soorten bloem goedkoper geworden. Zeventien soorten werden duurder en vijf behielden hun prijs. Ook bij zuivel en frituurolie stelt Test Aankoop vast dat de prijzen blijven stijgen, ondanks goedkopere grondstoffen. Groenten zijn volgens Test Aankoop nu gemiddeld zelfs een derde duurder dan een jaar geleden. Wortelen (+70 procent) en ajuinen (+63 procent) zijn uitschieters.

“Het is duidelijk dat de vrije markt hier niet in het voordeel van de consument speelt”, stelt woordvoerder Laura Clays van Test Aankoop, vast. “De supermarktprijzen kunnen zeer snel stijgen als de groothandelsprijzen op de internationale markt stijgen, maar in de omgekeerde richting gebeurt dat amper, en zeer traag.”

Vorige maand zei het Federaal Planbureau weinig signalen van graaiflatie te zien. “Hoge winstmarges zijn beperkt tot een heel klein percentage van de bedrijven”, klonk het. Ook de Nationale Bank stelde vast dat het geen wijdverspreid fenomeen is.