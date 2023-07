Vandaag op Wimbledon: zes Belgen in actie, Djokovic wil recordreeks verderzetten en hopelijk geen regen meer

Na een regenachtige dinsdag is Wimbledon vandaag aan zijn derde dag toe. In onderstaand overzicht bent u meteen mee met de matchen van de Belgen en de andere affiches die de moeite waard zijn om te volgen.

De regen was gisteren spelbreker voor heel wat wedstrijden. Zo kwamen Kimmer Coppejans, Yanina Wickmayer en Greet Minnen niet in actie. Ysaline Bonaventure begon er wel aan tegen de Chinese Bai Zhuoxuan, maar hun partij werd stopgezet bij een 7-6 (7/0), 4-0 voorsprong voor de Belgische.

Als het weer het vandaag toelaat, hervat Bonaventure haar partij op court 4. Die wedstrijd is daar als tweede geprogrammeerd. Wickmayer speelt de vierde wedstrijd op court 6 tegen de Russische Anna Blinkova (WTA 40), Minnen de derde op court 17 tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17). Coppejans maakt zijn Wimbledondebuut in de vierde wedstrijd op court 18 tegen de Australiër Alex De Minaur (ATP 17).

© BELGA

Ook de Belgische toppers komen vandaag in actie. David Goffin en Elise Mertens beginnen in tegenstelling tot de andere Belgen al aan hun tweede ronde. Goffin doet dat tegen de Chileense kwalificatiespeler Tomas Berrios Vera (ATP 133). Geen onhaalbare kaart voor de Luikenaar, die in de eerste ronde redelijk makkelijk de maat nam van ‘lucky loser’ Marozsan. Goffin komt in actie op court 6 na de wedstrijd van Yanina Wickmayer.

Bij de vrouwen komt Elise Mertens vandaag om 18u in actie tegen de Oekraïense Elina Svitolina (ATP 76). Mertens kende een verstoorde voorbereiding door blessures aan de rug en heup, maar toch haalde ze in de eerste ronde een aardig niveau. Tegen Svitolina, voormalig nummer drie van de wereld en op de terugweg nadat ze vorig jaar mama werd, hoopt de Limburgse haar vorm door te trekken.

© BELGA

Deze duels mag u niet missen

Op dag 1 zette Novak Djokovic (ATP 2) al meteen de toon met een klinkende zege tegen Pedro Cachin. Vandaag begint de Serviër aan zijn tweede ronde. Op Centre Court neemt Djokovic het op tegen de Australiër Jordan Thompson (ATP 70). Het belooft geen gemakkelijke taak te worden voor Thompson. Djokovic is immers al tien jaar ongeslagen op Centre Court.

Bij de vrouwen komt ’s werelds nummer één Iga Swiatek in actie. De Poolse bekampt de Sara Sorribes Tormo (ATP 84). Als Swiatek in Londen haar vijfde grand slam zou pakken, steekt ze Naomi Osaka voorbij en komt ze op haar 22ste al op gelijke hoogte met Maria Sharapova en Martina Hingis. Maar tot dusver is Swiatek nooit verder dan de vierde ronde gekomen op Wimbledon.