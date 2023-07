Israëlisch leger maakt einde aan militaire operatie in Jenin

Het Israëlische leger heeft zijn operatie in Jenin op de Westelijke Jordaanoever officieel beëindigd. Alle soldaten zijn teruggetrokken, bevestigt het leger woensdagochtend. Het leger zal nu opnieuw zijn “routine-activiteiten” uitvoeren op de Westelijke Jordaanoever, klinkt het. Dinsdagnacht waren er wel nog schermutselingen met gewapende inwoners toen de troepen zich terugtrokken.

Het Israëlische leger had zondagnacht een van de grootste militaire operaties op de bezette Westelijke Jordaanoever in jaren opgestart. Na enkele luchtaanvallen trok het leger met meer dan duizend soldaten de stad binnen. De militairen waren er urenlang verwikkeld in vuurgevechten met gewapende inwoners. Daarbij werden minstens twaalf Palestijnen gedood, honderd anderen raakten gewond. Aan Israëlische kant viel er één dode.

Volgens Israël was de operatie gericht tegen terroristische infrastructuur, vooral omdat zij het vluchtelingenkamp van Jenin als een terroristisch bolwerk zien. Er wonen duizenden vluchtelingen dicht op elkaar en er zijn veel militante groeperingen. De voorbije jaren hebben de bewoners al verschillende aanslagen gepleegd op Israëliërs.