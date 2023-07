Duo sleurt koppel van hun elektrische fietsen langs jaagpad en gaat ermee vandoor

Ze hadden net een gezellig geflaneerd op de kunstmarkt in Menen. Niets deed vermoeden dat die zonnige zondagnamiddag zou eindigen in een nachtmerrie voor een koppel uit Rekkem. De man (55) en vrouw (50) fietsten omstreeks 17 uur huiswaarts op het jaagpad langs de Leie. Toen ze voorbij de werf van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug passeerden, gebeurde het onwaarschijnlijke.

“Twee kerels liepen langs de hekken van de werf. Toen we naast hen reden, trok er één aan het fietsstuur van mijn man. Ik besefte nog maar nauwelijks wat er aan het gebeuren was toen de tweede man achter mij aan kwam gelopen en me in de berm duwde”, getuigt de vrouw anoniem.

Bij zijn val brak de man zijn neus en liep hij schaafwonden op. Ook de vrouw raakte lichtgewond. “Ze namen nog de gsm uit de jaszak van mijn man en vluchtten toen weg in de richting van de brug van de expresweg, uit het gezicht. Ik riep luidkeels om hulp, maar het was al te laat.”

Camerabeelden

De gewelddadige dieven hadden nog geen minuut nodig. “Ze waren goed voorbereid en stonden strategisch opgesteld”, vermoedt het slachtoffer. “Ze sloegen toe op wat normaal een razend druk moment is langs de Leie, maar net op dat moment passeerde niemand. Ze dumpten de bagagedrager iets verderop en staken de grens over.”

De laatste meters van de dieven werden vastgelegd door een camera, maar veel hoop heeft het koppel niet. “We hebben de serienummers van onze elektrische fietsen – die kosten toch enkele duizenden euro’s per stuk – en van de gsm achtergelaten. Nu is het afwachten. We vrezen echter dat we iets zullen terugzien.”

Waarschuwen

De schrik zit er bij de vrouw goed in. “Ik neem die weg dagelijks om naar het werk te gaan, maar ik ben er sindsdien niet durven passeren. We waren met zijn tweeën, het was op klaarlichte dag. Ik weet niet of we iets hadden kunnen doen om dit te vermijden.”

“We hebben nog geluk gehad. Er liggen daar gevaarlijke betonblokken: wat als mijn man op een daarvan was gevallen? Wat als het om een bejaard koppel ging dat slecht neerkwam? We willen niemand bang maken, maar toch iedereen waarschuwen door ons verhaal te vertellen.”

Cijfers dalen

De politiezone Grensleie is op de hoogte van het incident. “We hebben een persoonsbeschrijving en er zijn elementen om het onderzoek naar de diefstal met geweld voort te zetten”, zegt commissaris Claude Vannieuwenhuyse.

Hij noemt het een jammerlijk voorval, maar niet iets wat plots een onveilige plaats zou maken van het jaagpad. “Het gaat niet om een bende. Het jaagpad blijft een aangename plaats om te vertoeven”, klinkt het. “Het is wel een punt waar we controleren, zelfs met de cavalerie. Onze overlastactie Obama en de grensoverschrijdende actie Futur lopen nog altijd. De criminaliteitscijfers zijn ook dalende.”

De grens blijft natuurlijk een handicap. “Maar dat is iets wat op politiek niveau moet worden geregeld. We kunnen moeilijk een muur zetten. Het is ook niet evident: als we patrouilleren in de linkerhoek, kan iets gebeuren in de rechterhoek. We trekken ons op aan de zaken die we wél oplossen.”