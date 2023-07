Adele waarschuwt fans nadat artiesten van alles naar het hoofd gesmeten krijgen: “Ik vermoord jullie”

Zelfs onze eigenste Angèle maakte het onlangs mee. In een video op Tiktok zei ze lachend dat ze een bh naar haar hoofd geslingerd kreeg en ze “niet goed wist wat ze ermee moest doen”. Maar de Britse zangeres Adele is niet van plan om dat zomaar te pikken, liet ze afgelopen weekend weten tijdens haar show in Las Vegas. “Is het jullie opgevallen hoe mensen op dit moment show-ettiquete vergeten? En ze soms shit op podium gooien”, vroeg ze. “Ik daag jullie uit dat te doen, ik vermoord jullie”, aldus de zangeres waarna ze een t-shirt kanon vastgreep en marchendise in het publiek begon te lanceren. “Want het moet gedaan zijn met dingen naar artiesten gooien, maar artiesten mogen wel naar het publiek schieten”, grinnikte de zangeres.

Dat Adele zo kwaad wordt is niet verwonderlijk, vorige week raakte zangeres Bebe Rexha nog gewond in New York toen een fan een telefoon naar haar gooide. Ze kreeg een klap op het oog, moest haar concert afzeggen en moest uiteindelijk zelfs gehecht worden. De telefoongooier, geïdentificeerd als de 27-jarige Nicolas Malvagna, werd later aangehouden door de politie en beschuldigd van mishandeling, zware intimidatie, poging tot mishandeling en intimidatie. Volgens de politie beweerde Malvagna dat hij dacht dat het “grappig” zou zijn om de telefoon naar de popster te gooien.

Een paar dagen later liep de 29-jarige Ava Max een oogwonde op tijdens een optreden in Los Angeles nadat een fan op het podium was gekropen. Ook countryzangeres Kelsea Ballerini (29) raakte gewond tijdens een concert toen er een armband naar haar werd gegooid.

En popicoon Pink maakte het in londen mee: een fan gooide een zak met de assen op het podium. Het bleek de assen van zijn of haar moeder te gaan. Een andere fan besloot de zangeres kaas te geven. Eerder deze week verschenen op het podium bij Lil Nas X zelfs seksspeeltjes.