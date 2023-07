VIDEO. Helemaal klaar voor het nieuwe seizoen: Cristiano Ronaldo toont spieren (en dansmoves) in trainingsvideo

Een seizoen zonder trofee. Het moet pijn gedaan hebben bij geboren winnaar Cristiano Ronaldo. De 38-jarige Portugees nam wel even vakantie, maar traint tussendoor ook gewoon. Dat leverde deze week beelden op van een van zijn sessies. En Ronaldo danste tussendoor ook nog even.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al-Nassr speelt op 17 juli een eerste oefenwedstrijd, tegen het Spaanse Celta de Vigo. Drie dagen later kijken Ronaldo en co Benfica in de ogen, op 25 juli PSG en op 27 juli Inter. Daarna staat de groepsfase van de Arab Club Champions Cup op het programma, met wedstrijden tegen Al-Shabab, Monastir en Zamalek. Eind augustus speelt Al-Nassr play-offs voor de AFC Champions League.