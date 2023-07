Osasuna uitgesloten van Conference League na matchfixing, club gaat in beroep bij TAS

De Spaanse voetbalclub Osasuna is dinsdag door de UEFA uitgesloten van deelname aan het volgende seizoen van de Conference League. De beslissing komt er wegens een geval van wedstrijdvervalsing in het seizoen 2013-2014. Osasuna kondigde al aan in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne.

Aangezien Osasuna zevende eindigde in dit seizoen van de Spaanse competitie, kon de club zich kwalificeren voor de play-offs van de Conference League. De laatste deelname van de ploeg uit Pamplona aan een Europese competitie was zestien jaar geleden, toen speelde het in de Europa Cup.

Vorige week verklaarde de UEFA de club echter dat het niet mag deelnemen aan de Conference League. Het statement komt voort uit een beslissing van het ‘Control, Ethics and Disciplinary Body’ van de Europese voetbalbond. Die instantie baseert zich op een reglement waarin staat dat de club sinds 2007 niet betrokken mag zijn geweest bij een “activiteit die gericht is op het organiseren of beïnvloeden van een resultaat van een wedstrijd.”

In het seizoen 2013-2014 kochten directieleden van Osasuna spelers van Betis Sevilla om. De spilfiguren werden daarvoor veroordeeld en ontslagen door de club, maar dat is voor de UEFA onvoldoende.