Maandag was heetste dag ooit gemeten op aarde

Alweer sneuvelt een warmterecord: maandag 3 juli was de heetste dag op onze planeet sinds het begin van de metingen. Voor het eerst overschreed de waargenomen globale temperatuur meer dan 17 graden Celsius, bericht het tijdschrift New Scientist.

Op 3 juli werd twee meter boven het aardoppervlak een gemiddelde temperatuur van 17,01 graden Celsius gemeten. Het vorige record bedroeg 16,92 graden Celsius en werd op twee dagen bereikt: in augustus 2016 en in juli 2022. De data van de globale luchttemperatuur zijn afkomstig van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de Verenigde Staten en worden verwerkt door de Universiteit van Maine, ook in de VS.

"Het El Niño-fenomeen werd door de NOAA begin juni officieel een feit verklaard", zegt Robert Rohde van de University of California in Berkeley aan New Scientist. "De opwarming heeft zich intussen uitgebreid over de Grote Oceaan en draagt wellicht bij aan de hogere temperaturen deze maand." Daar komen nog recente hittegolven bij in de VS, Europa en Canada.

"Elke paar jaar zullen we records breken wanneer El Niño zicht voordoet bovenop de opwarming van de aarde, tot we die opwarming onder controle hebben", aldus nog Rohde.

De Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie, dat kennis vergaart over klimaatopwarming, liet vorige maand al weten dat we begin juni globaal een opwarming van 1,5 graden Celsius naderden ten opzichte van pre-industriële tijden. Die grens wordt al een tijdlang als bijzonder problematisch beschouwt.