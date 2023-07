Een Palestijnse man reed in Tel Aviv met zijn wagen in op een groepje mensen. Er vielen zeven gewonden. — © REUTERS

Terwijl Israël zijn grootschaligste aanval in jaren uitvoert op de Westelijke Jordaanoever, heeft een Palestijnse man zeven gewonden gemaakt door met een wagen in te rijden op voetgangers in Tel Aviv. Israël en Palestina staan zo voor een hete zomer.