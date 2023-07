De ritzeges voor Jasper Philipsen zijn binnen, nu het groen: “Wij hebben één groot voordeel tegenover de andere ploegen”

Ritzege? Check. Twee ritzeges? Check-check. Na amper vier dagen in de Tour bewijst Jasper Philipsen (25) wat sprintlegende Marcel Kittel al voor deze Tour wist. Als er één sprinter is die in deze Tour tot een echte veelwinnaar kan uitgroeien is het Philipsen. Tijd voor de volgende missie: groen in Parijs? “Dat kunnen we nu wel stellen, ja”, weet sportief manager Christoph Roodhooft.