Hasselt

Met 3.163 euro per m² is de Guido Gezellestraat de duurste straat van Hasselt. Tot die conclusie kwam immosite immoweb.be. De straat vlak binnen de Kleine Ring, tegenover het vroegere Clarissenklooster bevat meerdere prachtige herenhuizen. Dat van Paul op nummer 15 staat te koop. “Het staat in reclame, want de prijs is gezakt.”