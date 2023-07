Red Panthers lijden nederlaag tegen Nederland in Hockey Pro League

De Red Panthers hebben dinsdag in Antwerpen in hun vijftiende en voorlaatste wedstrijd van de Hockey Pro League een 1-2 nederlaag geleden tegen Nederland. Bij de rust was het 0-0. Kort erna (41e) zette Delphine Mariën de Belgische hockeyvrouwen op voorsprong. ‘s Werelds nummer een Nederland reageerde via Yibbi Jansen, die twee keer op een strafcorner (45e en 52e) scoorde.