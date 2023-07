EK zwemmen junioren: Sarah Dumont zevende op 400 meter wisselslag, Fleur Verdonck naar finale

Op de eerste dag van het Europees kampioenschap zwemmen voor junioren is Sarah Dumont dinsdag zevende geworden in de finale van de 400 meter wisselslag.

Tijdens de wedstrijd in Belgrado was Dumont goed op weg naar een glansprestatie. Na de rug-en vlinderslag zwom ze op een derde plaats. Tijdens de afsluitende 200 meter schoolslag en crawl viel ze een beetje terug. Ze finishte in 4:51.11, iets meer dan een seconde trager dan haar persoonlijk record (4:49.79). De overwinning ging naar de Hongaarse Vivien Jackl (4:40.66). Lisa Nystrand uit Zweden (4:45.06) en Louna Kasvio uit Finland (4:46.82) vervolledigden het podium.

Faustine Mercier strandde in de reeksen en eindigde als zestiende van de 38 in 4:56.97. Ze verpulverde wel haar persoonlijk record, dat stond op 4:59.63. Ook Camille Henveaux (21e, 4:59.94) raakte niet verder dan de reeksen.

Op de 200 meter vrije slag wist Fleur Verdonck zich te plaatsen voor de finale. Ze klokte de zevende tijd in de halve finales (2:01.06). Verdonck zwom iets trager dan haar persoonlijk record (1:59.79). Camille Henveaux werd uitgeschakeld in de halve finales. Ze werd veertiende in 2:03.21. In de reeksens zwom ze exact dezelfde tijd, waarmee ze haar persoonlijk record met twee honderdsten verbeterde. Zinke Delcommune kwam niet verder dan de reksen en eindigde als 41e (2:06.15) van de 56 deelnemers.

Grace Palmer finishte als negende in de heats van de 1.500 meter. Ze zwom in 16:59.20 beter dan haar persoonlijk record (17:06.36). Hoewel ze zich kwalificeerde voor de finale, staat ze niet op de startlijst die de Europese zwemfederatie dinsdag bekendmaakte. De finale van de 1.500 meter wordt woensdag gezwommen.

De 4x100m vrije slag estafette bij de vrouwen draaide voor onze landgenotes uit op een sisser. Zinke Delcommune, Laure Durez, Niene Dewaelheyns en Fleur Verdonck werden meteen uitgeschakeld met de elfde tijd (3:49.48) van de achttien deelnemende ploegen.