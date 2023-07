De winnaar is al twee keer Jasper Philipsen. De meest indrukwekkend lead-out komt even vaak van Mathieu van der Poel. Maar de grootste prestatie van de jongste twee dagen staat op naam van Jonas Rickaert (29). Zes maanden geleden twijfelde hij nog of hij ooit weer zou kunnen koersen. Vandaag is hij een sleutelpion in de trein van Philipsen.