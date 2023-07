Spek naar de bek van Wout van Aert? Olympische wegrit in Parijs passeert langs Versailles en kasseiklim van Montmartre

De route van de wegrit tijdens de Olympische Spelen van Parijs wisselt stedelijke landschappen langs de bekendste plekken van de Franse hoofdstad af met het platteland van Île-de-France. 180 mannen- en vrouwen zullen een gelijkaardige route afleggen, al is de wedstrijd voor mannen meer dan 100 kilometer langer. In totaal leggen de vrouwen 158 kilometer af, de mannen zitten 273 kilometer lang op de fiets.

© UCI

Het aantal hoogtemeters van de wegrit in Parijs is over het algemeen beperkt. De route is heuvelachtig en vooral de steile flanken van Montmartre vormen echte kuitenbijters.

Na de start op het plein van Trocadéro rijden de renners via Versailles naar het kasteel in de richting van valllée de Chevreuse. Daar krijgt het peloton een aantal beklimmingen met een stijgingspercentage van meer dan vijf procent voorgeschoteld. Op de terugweg richting Parijs gaat het parcours langs het Louvre voor een aantal lokale rondes. Die zijn volgens de organisatoren “zwaar” omdat de renners over de klinkers van Montmartre moeten, een stuk van het parcours dat bergop gaat (1 kilometer aan 6,5 procent gemiddeld).

Na twee lokale ronden loopt het parcours via de basiliek van Sacré-Coeur naar een bochtige finale. De laatste rechte lijn van 230 meter brengt de renners terug naar de finishlijn op Trocadéro.

Ook het parcours van de olympische tijdrit werd dinsdag voorgesteld. De lus van 32,4 kilometer wordt zowel door de mannen als door de vrouwen op dezelfde manier afgewerkt en is “volledig vlak”. De route vertrekt aan Les Invallides, de finish ligt nabij Pont Alexandre III.