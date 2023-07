WIMBLEDON. Andy Murray vernedert wildcard Ryan Peniston in eerste ronde

De Schot Andy Murray (ATP 40) heeft dinsdag het grandslamtoernooi van Wimbledon aangevat met een vlekkeloze prestatie tegen de Britse wildcard Ryan Peniston (ATP 268). De inmiddels 36-jarige Murray blikte Peniston in 2 uur en 3 minuten in met 6-3, 6-0 en 6-1.

In de tweede ronde belooft de tegenstander een stuk uitdagender te worden voor Murray, in de vorm van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 91) of het Griekse vijfde reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5).

Murray, drievoudig grandslamwinnaar, schreef Wimbledon in het verleden twee keer op zijn naam. In 2013 versloeg hij in de finale Novak Djokovic, in 2016 ging Milos Raonic voor de bijl op de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Telkens gebeurde dat in straight sets.