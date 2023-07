Tornado richt zware schade aan in Nederland: caravan vliegt de lucht in, bomen ontworteld

Een tornado heeft vanochtend een ravage aangericht in een klein deel van Nederland. Vooral in de regio van Apeldoorn was de schade groot. De windhoos was zo sterk dat op de A50-snelweg een caravan de lucht in werd geblazen. “Dit maken we in Nederland een à twee keer per jaar mee”, luidt het.

Nog niet alle schade is opgemeten, maar het is duidelijk dat de windhoos net voor de middag stevig heeft huisgehouden. In onder andere Beekbergen, Lieren en Klarenbeek hadden de brandweerlieden hun handen vol met ontwortelde bomen, beschadigde daken en omgewaaide terrassen.

Minitornado

Bij de beelden die op Twitter circuleren, wordt er gesproken over een “minitornado”. Maar volgens Jeroen Elferink, metereoloog bij Weerplaza, gaat het “hier echt om een tornado, of windhoos als je de Nederlandse benaming wilt gebruiken.”

Volgens de weerdeskundige komt zo’n tornado ongeveer een of twee keer per jaar voor in Nederland. “Het is niet per se zeldzaam, maar wel altijd bijzonder. De laatste keer dat dit gebeurde was vorig jaar in juli of augustus in Zeeland.”

Geen Amerikaanse tornado

Deze tornado is anders dan de Amerikaanse variant. Dat komt omdat het hier volgens Elferink gaat om een “low-toppet supercell”, een hevige onweersbui met een lage wolkenbasis.

“Deze tornado heeft vaak een kortere levensduur en ontstaat doordat de onweersbui om zijn eigen as draait. Daardoor ontstaat de slurf die de bui naar beneden meeneemt. Dat die slurf tot aan de grond komt, gebeurt niet heel vaak in Nederland. De tornado duurt relatief kort, maar kan wel veel schade aanrichten.”